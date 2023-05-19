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Козырева Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1877

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1877

Отец: Александр Васильев

Мать: Акулина Сергеева

Бракосочетание
27.01.1899

Муж: Козырев Александр Иванович

Рождение ребёнка
20.01.1900

Дочь: Жукова Анна Александровна

Отец ребёнка: Козырев Александр Иванович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.03.1902

Сын: Козырев Василий Александрович

Отец ребёнка: Козырев Александр Иванович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.06.1904

Сын: Козырев Иван Александрович

Отец ребёнка: Козырев Александр Иванович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
14.03.1906

Сын: Козырев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Козырев Александр Иванович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.05.1907

Дочь: Елена Александровна

Отец ребёнка: Козырев Александр Иванович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.09.1909

Сын: Козырев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Козырев Александр Иванович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.11.1911

Сын: Козырев Григорий Александрович

Отец ребёнка: Козырев Александр Иванович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.10.1915

Дочь: Григорьева (кабанова) Параскева Александровна

Отец ребёнка: Козырев Александр Иванович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Федорова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Козырев Александр Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
1967
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: старость
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