Козырева Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1877
Дата смерти1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1877
Отец: Александр Васильев
Мать: Акулина Сергеева
Бракосочетание
27.01.1899
Рождение ребёнка
20.01.1900
Дочь: Жукова Анна Александровна
Отец ребёнка: Козырев Александр Иванович
Рождение ребёнка
20.03.1902
Сын: Козырев Василий Александрович
Отец ребёнка: Козырев Александр Иванович
Рождение ребёнка
19.06.1904
Сын: Козырев Иван Александрович
Отец ребёнка: Козырев Александр Иванович
Рождение ребёнка
14.03.1906
Сын: Козырев Алексей Александрович
Отец ребёнка: Козырев Александр Иванович
Рождение ребёнка
17.05.1907
Дочь: Елена Александровна
Отец ребёнка: Козырев Александр Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1909
Сын: Козырев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Козырев Александр Иванович
Рождение ребёнка
12.11.1911
Сын: Козырев Григорий Александрович
Отец ребёнка: Козырев Александр Иванович
Рождение ребёнка
07.10.1915
Дочь: Григорьева (кабанова) Параскева Александровна
Отец ребёнка: Козырев Александр Иванович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Федорова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Козырев Александр Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1967
Причина смерти: старость