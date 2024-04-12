Жукова (Козырева) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения20.01.1900
Дата смерти17.07.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1900
Бракосочетание
28.10.1918
Мичково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.01.1926
Сын: Жуков Иван Федорович
Отец ребёнка: Жуков Федор Васильевич
Сидорово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
колхозница
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.07.1981
Причина смерти: атеросклероз