Жукова (Козырева) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Козырева) Анна Александровна

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

20.01.1900

Дата смерти

17.07.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1900

Отец: Козырев Александр Иванович

Мать: Козырева Наталья Александровна

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
28.10.1918

Муж: Жуков Федор Васильевич

Мичково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.01.1926

Сын: Жуков Иван Федорович

Отец ребёнка: Жуков Федор Васильевич

Сидорово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
колхозница
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
17.07.1981
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: атеросклероз
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