Жуков Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Жуков Василий Никонов
Бракосочетание
28.10.1918
Мичково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.01.1926
Сын: Жуков Иван Федорович
Мать ребёнка: Жукова Анна Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно