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Жуков Федор Васильевич

Место рождения

Сидорово, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Жуков Василий Никонов

Мать: не указана

Сидорово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.10.1918

Жена: Жукова Анна Александровна

Мичково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.01.1926

Сын: Жуков Иван Федорович

Мать ребёнка: Жукова Анна Александровна

Сидорово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Сидорово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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