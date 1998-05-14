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Жуков Иван Федорович

Место рождения

Сидорово, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

04.01.1926

Дата смерти

14.05.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1926

Отец: Жуков Федор Васильевич

Мать: Жукова Анна Александровна

Сидорово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
03.01.1949

Жена: Жукова Александра Петровна

Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.11.1950

Дочь: Черкасова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Жукова Александра Петровна

Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Виктор Иванович

Мать ребёнка: Жукова Александра Петровна

Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий
Место жительства
Неизвестно
Линево, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
14.05.1998
Линево, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: рак легких
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