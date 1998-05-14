Жуков Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения04.01.1926
Дата смерти14.05.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1926
Отец: Жуков Федор Васильевич
Бракосочетание
03.01.1949
Рождение ребёнка
11.11.1950
Дочь: Черкасова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Жукова Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жукова Александра Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.05.1998
Причина смерти: рак легких