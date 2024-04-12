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Козырев Михаил Александрович

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

01.09.1909

Дата смерти

01.10.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1909

Отец: Козырев Александр Иванович

Мать: Козырева Наталья Александровна

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Козырева Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
27.01.1941

Сын: Козырев Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Козырева Анастасия Михайловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.07.1949

Сын: Козырев Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Козырева Анастасия Михайловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козырев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Козырева Анастасия Михайловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козырева Анастасия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Сарыбалык, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
01.10.1958
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: абсцесс правого легкого
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