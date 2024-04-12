Козырев Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения01.09.1909
Дата смерти01.10.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1909
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Козырева Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
27.01.1941
Сын: Козырев Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Козырева Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
23.07.1949
Сын: Козырев Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Козырева Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козырев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Козырева Анастасия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сарыбалык, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
01.10.1958
Причина смерти: абсцесс правого легкого