Козырева (Пилевина) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырева (Пилевина) Анастасия Михайловна

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

29.11.1907

Дата смерти

27.11.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1907

Отец: Пелевин Михаил Иванович

Мать: Анна Семеновна

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Козырев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
27.01.1941

Сын: Козырев Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Козырев Михаил Александрович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.07.1949

Сын: Козырев Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Козырев Михаил Александрович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козырев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Козырев Михаил Александрович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козырев Михаил Александрович

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
27.11.1983
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: атеросклероз
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