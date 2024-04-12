Козырева (Пилевина) Анастасия Михайловна
Место рождения
Дата рождения29.11.1907
Дата смерти27.11.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1907
Отец: Пелевин Михаил Иванович
Мать: Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Козырев Михаил Александрович
Рождение ребёнка
27.01.1941
Сын: Козырев Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Козырев Михаил Александрович
Рождение ребёнка
23.07.1949
Сын: Козырев Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Козырев Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козырев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Козырев Михаил Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.11.1983
Причина смерти: атеросклероз