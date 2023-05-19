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Пелевин Михаил Иванович

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Пелевин Иван Леонов

Мать: Васса Сергеева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
31.01.1899

Жена: Анна Семеновна

Рождение ребёнка
29.11.1907

Дочь: Козырева Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.09.1909

Дочь: Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно