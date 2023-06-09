Пелевин Иван Леонов
Место рождения
Дата рождения20.07.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1849
Отец: Пелевин Леонтий Артемьев
Мать: Епистимия Гаврилова
Бракосочетание
18.01.1870
Жена: Васса Сергеева
Рождение ребёнка
25.12.1871
Дочь: Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Васса Сергеева
Рождение ребёнка
27.07.1873
Мать ребёнка: Васса Сергеева
Рождение ребёнка
18.10.1875
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Васса Сергеева
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Васса Сергеева
Рождение ребёнка
21.05.1885
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Васса Сергеева
Рождение ребёнка
05.07.1886
Дочь: Евфимия Ивановна
Мать ребёнка: Васса Сергеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно