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Пелевин Иван Леонов

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

20.07.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1849

Отец: Пелевин Леонтий Артемьев

Мать: Епистимия Гаврилова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
18.01.1870

Жена: Васса Сергеева

Рождение ребёнка
25.12.1871

Дочь: Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Васса Сергеева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.07.1873

Сын: Пелевин Василий Иванович

Мать ребёнка: Васса Сергеева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.10.1875

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Васса Сергеева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Пелевин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Васса Сергеева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.05.1885

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Васса Сергеева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.07.1886

Дочь: Евфимия Ивановна

Мать ребёнка: Васса Сергеева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно