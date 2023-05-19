Епистимия Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епистимия Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.04.1846

Муж: Пелевин Леонтий Артемьев

Рождение ребёнка
20.07.1849

Сын: Пелевин Иван Леонов

Отец ребёнка: Пелевин Леонтий Артемьев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.04.1854

Сын: Александр Леонтьев

Отец ребёнка: Пелевин Леонтий Артемьев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.05.1856

Дочь: Пелагея Львовна

Отец ребёнка: Пелевин Леонтий Артемьев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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