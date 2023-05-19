Епистимия Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.04.1846
Рождение ребёнка
20.07.1849
Сын: Пелевин Иван Леонов
Отец ребёнка: Пелевин Леонтий Артемьев
Рождение ребёнка
03.04.1854
Сын: Александр Леонтьев
Отец ребёнка: Пелевин Леонтий Артемьев
Рождение ребёнка
26.05.1856
Дочь: Пелагея Львовна
Отец ребёнка: Пелевин Леонтий Артемьев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно