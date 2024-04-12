Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Семеновна

Место рождения

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
31.01.1899

Муж: Пелевин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
29.11.1907

Дочь: Козырева Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Пелевин Михаил Иванович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.09.1909

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Пелевин Михаил Иванович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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