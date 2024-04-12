Анна Семеновна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
31.01.1899
Рождение ребёнка
29.11.1907
Дочь: Козырева Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Пелевин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
29.09.1909
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Пелевин Михаил Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно