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Козырев Григорий Александрович

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

12.11.1911

Дата смерти

02.12.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1911

Отец: Козырев Александр Иванович

Мать: Козырева Наталья Александровна

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Козырев Вячеслав Григорьевич

Мать ребёнка: Некрасова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
15.10.1944

Сын: Козырев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Некрасова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Некрасова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
16.04.1949

Сын: Козырев Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Некрасова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
22.05.1951

Дочь: Морозова Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Некрасова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
28.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Некрасова Нина Николаевна

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Нина Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
механизатор
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
02.12.1993
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: убит
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