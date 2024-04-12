Козырев Григорий Александрович
Место рождения
Дата рождения12.11.1911
Дата смерти02.12.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1911
Рождение ребёнка
1933
Сын: Козырев Вячеслав Григорьевич
Мать ребёнка: Некрасова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
15.10.1944
Сын: Козырев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Некрасова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Некрасова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
16.04.1949
Сын: Козырев Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Некрасова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
22.05.1951
Дочь: Морозова Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Некрасова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
28.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Некрасова Нина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
механизатор
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.12.1993
Причина смерти: убит