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Козырев Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1944

Дата смерти

14.11.2010

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

1946 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1944

Отец: Козырев Григорий Александрович

Мать: Некрасова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
18.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козырева Инна Ивановна

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.04.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козырева Инна Ивановна

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козырева Инна Ивановна

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козырева Инна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
механизатор
Место жительства
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
14.11.2010
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: сгорел
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