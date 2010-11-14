Козырев Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1944
Дата смерти14.11.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1944
Рождение ребёнка
18.04.1970
Рождение ребёнка
05.04.1974
Рождение ребёнка
10.05.1979
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козырева Инна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
механизатор
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.11.2010
Причина смерти: сгорел