Козырева (Романова) Инна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1946
Дата смерти?.02.2021
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Рождение ребёнка
18.04.1970
Рождение ребёнка
05.04.1974
Рождение ребёнка
10.05.1979
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
работник почты
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.02.2021
Причина смерти: старость