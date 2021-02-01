Козырева (Романова) Инна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырева (Романова) Инна Ивановна

Место рождения

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1946

Дата смерти

?.02.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1944 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Романов Иван Александрович

Мать: Романова Людмила Александровна

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козырев Николай Григорьевич

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.04.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козырев Николай Григорьевич

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козырев Николай Григорьевич

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козырев Николай Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
работник почты
Место жительства
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
?.02.2021
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: старость
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