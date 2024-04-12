Кульков Филипп Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКульков Филипп Кириллович

Кульков Филипп Кириллович

Место рождения

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Кульков Кирилл Кондратьев

Мать: не указана

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Кульков Прохор Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.08.1809

Сын: Максим Филиппов

Мать ребёнка: Аграфена

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Павел Филиппов

Мать ребёнка: Аграфена

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Василий Филиппов

Мать ребёнка: Аграфена

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Трофим Филиппов

Мать ребёнка: Аграфена

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1827
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close