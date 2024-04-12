Кульков Филипп Кириллович
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Кульков Кирилл Кондратьев
Рождение ребёнка
1798
Рождение ребёнка
10.08.1809
Сын: Максим Филиппов
Мать ребёнка: Аграфена
Рождение ребёнка
1812
Сын: Павел Филиппов
Мать ребёнка: Аграфена
Рождение ребёнка
1819
Сын: Василий Филиппов
Мать ребёнка: Аграфена
Рождение ребёнка
1825
Сын: Трофим Филиппов
Мать ребёнка: Аграфена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1827