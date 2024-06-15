(Кулькова) Матрена Филипповна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Кульков Филипп Кириллович
Мать: Аграфена Григорьева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Киверниково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
19.01.1847
Муж: Алексей Алексеев
Смерть
Неизвестно