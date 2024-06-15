(Кулькова) Матрена Филипповна 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Кулькова) Матрена Филипповна

Место рождения

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Кульков Филипп Кириллович

Мать: Аграфена Григорьева

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Киверниково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
19.01.1847

Муж: Алексей Алексеев

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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