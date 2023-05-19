Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1809
Сын: Максим Филиппов
Отец ребёнка: Кульков Филипп Кириллович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Павел Филиппов
Отец ребёнка: Кульков Филипп Кириллович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Василий Филиппов
Отец ребёнка: Кульков Филипп Кириллович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Трофим Филиппов
Отец ребёнка: Кульков Филипп Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно