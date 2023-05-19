Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1809

Сын: Максим Филиппов

Отец ребёнка: Кульков Филипп Кириллович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Павел Филиппов

Отец ребёнка: Кульков Филипп Кириллович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Василий Филиппов

Отец ребёнка: Кульков Филипп Кириллович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Трофим Филиппов

Отец ребёнка: Кульков Филипп Кириллович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кульков Филипп Кириллович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно