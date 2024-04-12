Акилина Филипповна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Бракосочетание
04.11.1834
Муж: Василий Иванович
Рождение ребёнка
14.11.1835
Дочь: Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1837
Дочь: Марья Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
21.05.1839
Дочь: Феодосия Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
12.03.1841
Сын: Яков Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
06.07.1842
Дочь: Ольга Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
19.06.1849
Дочь: Агрипина Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
04.03.1852
Дочь: Матрона Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
21.12.1854
Дочь: Акулина Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно