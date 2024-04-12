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Акилина Филипповна

Место рождения

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
04.11.1834

Муж: Василий Иванович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
14.11.1835

Дочь: Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.03.1837

Дочь: Марья Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.05.1839

Дочь: Феодосия Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.03.1841

Сын: Яков Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.07.1842

Дочь: Ольга Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.06.1849

Дочь: Агрипина Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.03.1852

Дочь: Матрона Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.12.1854

Дочь: Акулина Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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