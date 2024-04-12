Кульков Михаил Гаврилов
Место рождения
Дата рождения08.01.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1869
Отец: Гаврила Прохоров
Мать: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
10.02.1891
Жена: Анастасия Павлова
Рождение ребёнка
12.09.1893
Дочь: Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Анастасия Павлова
Рождение ребёнка
25.12.1894
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Анастасия Павлова
Рождение ребёнка
14.10.1896
Сын: Кульков Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Анастасия Павлова
Рождение ребёнка
10.11.1897
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Анастасия Павлова
Рождение ребёнка
27.12.1899
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Анастасия Павлова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно