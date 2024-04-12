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Кульков Михаил Гаврилов

Место рождения

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

08.01.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1869

Отец: Гаврила Прохоров

Мать: Евдокия Ивановна

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.02.1891

Жена: Анастасия Павлова

Рождение ребёнка
12.09.1893

Дочь: Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Анастасия Павлова

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.12.1894

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Анастасия Павлова

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.10.1896

Сын: Кульков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Анастасия Павлова

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.11.1897

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Анастасия Павлова

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.12.1899

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Анастасия Павлова

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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