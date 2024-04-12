Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
16.02.1864
Муж: Гаврила Прохоров
Рождение ребёнка
24.09.1865
Дочь: Пелагея Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврила Прохоров
Рождение ребёнка
04.10.1867
Отец ребёнка: Гаврила Прохоров
Рождение ребёнка
08.01.1869
Отец ребёнка: Гаврила Прохоров
Рождение ребёнка
18.10.1874
Дочь: Прасковья Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврила Прохоров
Рождение ребёнка
10.01.1876
Сын: Павел Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Прохоров
Рождение ребёнка
06.10.1879
Сын: Андрей Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Прохоров
Рождение ребёнка
05.10.1884
Дочь: Пелагея Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврила Прохоров
Рождение ребёнка
17.09.1886
Сын: Михаил Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Прохоров
Рождение ребёнка
17.10.1887
Сын: Дмитрий Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Прохоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гаврила Прохоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврила Прохоров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно