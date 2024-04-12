Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ивановна

Место рождения

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
16.02.1864

Муж: Гаврила Прохоров

Рождение ребёнка
24.09.1865

Дочь: Пелагея Гавриловна

Отец ребёнка: Гаврила Прохоров

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.10.1867

Сын: Кульков Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Прохоров

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.01.1869

Сын: Кульков Михаил Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Прохоров

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.10.1874

Дочь: Прасковья Гавриловна

Отец ребёнка: Гаврила Прохоров

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.01.1876

Сын: Павел Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Прохоров

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.10.1879

Сын: Андрей Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Прохоров

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.10.1884

Дочь: Пелагея Гавриловна

Отец ребёнка: Гаврила Прохоров

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.09.1886

Сын: Михаил Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Прохоров

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.10.1887

Сын: Дмитрий Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Прохоров

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кульков Сергей Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Прохоров

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Гавриловна

Отец ребёнка: Гаврила Прохоров

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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