Кульков Иван Гаврилов
Место рождения
Дата рождения04.10.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1867
Отец: Гаврила Прохоров
Мать: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
29.04.1888
Мать ребёнка: Кулькова Ефимия Андреевна
Бракосочетание
17.01.1896
Рождение ребёнка
16.10.1896
Сын: Кульков Александр Иванович
Мать ребёнка: Кулькова Ефимия Андреевна
Рождение ребёнка
05.11.1910
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Кулькова Ефимия Андреевна
Рождение ребёнка
07.05.1913
Мать ребёнка: Кулькова Ефимия Андреевна
Рождение ребёнка
17.11.1915
Дочь: Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Кулькова Ефимия Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно