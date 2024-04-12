Кулькова Ефимия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
29.04.1888
Отец ребёнка: Кульков Иван Гаврилов
Бракосочетание
17.01.1896
Рождение ребёнка
16.10.1896
Сын: Кульков Александр Иванович
Отец ребёнка: Кульков Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
05.11.1910
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Кульков Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
07.05.1913
Отец ребёнка: Кульков Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
17.11.1915
Дочь: Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Кульков Иван Гаврилов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно