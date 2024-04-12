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Кулькова Ефимия Андреевна

Место рождения

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.04.1888

Сын: Кульков Василий Иванович

Отец ребёнка: Кульков Иван Гаврилов

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
17.01.1896

Муж: Кульков Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
16.10.1896

Сын: Кульков Александр Иванович

Отец ребёнка: Кульков Иван Гаврилов

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.11.1910

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Кульков Иван Гаврилов

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.05.1913

Сын: Кульков Николай Иванович

Отец ребёнка: Кульков Иван Гаврилов

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.11.1915

Дочь: Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Кульков Иван Гаврилов

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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