Кульков Сергей Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гаврила Прохоров
Мать: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
28.10.1909
Дочь: Клавдия Сергеевна
Мать ребёнка: Кулькова Пелагея Алексеева
Рождение ребёнка
01.09.1911
Мать ребёнка: Кулькова Пелагея Алексеева
Рождение ребёнка
28.08.1913
Мать ребёнка: Кулькова Пелагея Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно