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Кульков Сергей Гаврилов

Место рождения

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гаврила Прохоров

Мать: Евдокия Ивановна

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.10.1909

Дочь: Клавдия Сергеевна

Мать ребёнка: Кулькова Пелагея Алексеева

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1911

Сын: Кульков Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Кулькова Пелагея Алексеева

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.08.1913

Сын: Кульков Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Кулькова Пелагея Алексеева

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулькова Пелагея Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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