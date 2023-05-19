Кулькова Пелагея Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулькова Пелагея Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1909

Дочь: Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Кульков Сергей Гаврилов

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1911

Сын: Кульков Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Кульков Сергей Гаврилов

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.08.1913

Сын: Кульков Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Кульков Сергей Гаврилов

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кульков Сергей Гаврилов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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