Анастасия Павлова
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
10.02.1891
Рождение ребёнка
12.09.1893
Дочь: Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Кульков Михаил Гаврилов
Рождение ребёнка
25.12.1894
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Кульков Михаил Гаврилов
Рождение ребёнка
14.10.1896
Сын: Кульков Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Кульков Михаил Гаврилов
Рождение ребёнка
10.11.1897
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Кульков Михаил Гаврилов
Рождение ребёнка
27.12.1899
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Кульков Михаил Гаврилов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно