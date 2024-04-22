Хокконен (Ноусияйнен) Елизавета
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смерти1944
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Nousiainen Samuel
Мать: Nousiainen Anna
Рождение ребёнка
?.02.1884
Сын: Хокканен Иван
Отец ребёнка: Хокконен Яков
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Андреяйнен Анна
Отец ребёнка: Хокконен Яков
Рождение ребёнка
28.12.1895
Дочь: Иванова Екатерина
Отец ребёнка: Хокконен Андрей Филлипович или Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Хокконен Андрей Филлипович или Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хокконен Яков
Смерть
1944
Похороны
Неизвестно