Хокконен (Ноусияйнен) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хокконен (Ноусияйнен) Елизавета

Место рождения

Старосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Nousiainen Samuel

Мать: Nousiainen Anna

Старосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
?.02.1884

Сын: Хокканен Иван

Отец ребёнка: Хокконен Яков

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Андреяйнен Анна

Отец ребёнка: Хокконен Яков

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.12.1895

Дочь: Иванова Екатерина

Отец ребёнка: Хокконен Андрей Филлипович или Павлович

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Хокконен Андрей Филлипович или Павлович

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хокконен Андрей Филлипович или Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хокконен Яков

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1944
Старосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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