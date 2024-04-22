Андреяйнен (Хокканен) Анна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Хокконен Яков
Мать: Хокконен Елизавета
Рождение ребёнка
1912
Сын: Андреяйнен-Мельников Александр
Отец ребёнка: Андреяйнен Иван
Рождение ребёнка
1914
Сын: Андреяйнен-Мельников Павел
Отец ребёнка: Андреяйнен Иван
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Карьялайнен Елизавета
Отец ребёнка: Андреяйнен Иван
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Андреяйнен Иван
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Батракова Анна
Отец ребёнка: Андреяйнен Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андреяйнен Иван
Смерть
1956
Похороны
Неизвестно