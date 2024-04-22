Андреяйнен (Хокканен) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреяйнен (Хокканен) Анна

Андреяйнен (Хокканен) Анна

Место рождения

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Хокконен Яков

Мать: Хокконен Елизавета

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Андреяйнен-Мельников Александр

Отец ребёнка: Андреяйнен Иван

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Андреяйнен-Мельников Павел

Отец ребёнка: Андреяйнен Иван

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Карьялайнен Елизавета

Отец ребёнка: Андреяйнен Иван

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Андреяйнен Иван

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Батракова Анна

Отец ребёнка: Андреяйнен Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреяйнен Иван

Смерть
1956
Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close