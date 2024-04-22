Хокконен Андрей Филлипович или Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хокконен Андрей Филлипович или Павлович

Место рождения

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.12.1895

Дочь: Иванова Екатерина

Мать ребёнка: Хокконен Елизавета

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Хокконен Елизавета

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хокконен Елизавета

Смерть
Неизвестно
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