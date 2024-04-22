Хокконен Андрей Филлипович или Павлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.12.1895
Дочь: Иванова Екатерина
Мать ребёнка: Хокконен Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Хокконен Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хокконен Елизавета
Смерть
Неизвестно