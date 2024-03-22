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Nousiainen Samuel

Место рождения

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Около 1935

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
26.12.1852

Жена: Nousiainen Anna

Кобрино, Царскосельский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Хокконен Елизавета

Мать ребёнка: Nousiainen Anna

Старосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Nousiainen Anna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Nousiainen Anna

Смерть
Около 1935
Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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