Nousiainen Samuel
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиОколо 1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
26.12.1852
Жена: Nousiainen Anna
Кобрино, Царскосельский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Хокконен Елизавета
Мать ребёнка: Nousiainen Anna
Старосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Nousiainen Anna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Nousiainen Anna
Смерть
Около 1935
Похороны
Неизвестно