Nousiainen (Häkkinen) Anna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.12.1852
Муж: Nousiainen Samuel
Кобрино, Царскосельский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Хокконен Елизавета
Отец ребёнка: Nousiainen Samuel
Старосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ноусияйнен Елена
Отец ребёнка: Nousiainen Samuel
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ноусияйнен Мария
Отец ребёнка: Nousiainen Samuel
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно