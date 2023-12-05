Nousiainen (Häkkinen) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nousiainen (Häkkinen) Anna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.12.1852

Муж: Nousiainen Samuel

Кобрино, Царскосельский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Хокконен Елизавета

Отец ребёнка: Nousiainen Samuel

Старосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ноусияйнен Елена

Отец ребёнка: Nousiainen Samuel

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ноусияйнен Мария

Отец ребёнка: Nousiainen Samuel

Смерть
Неизвестно
Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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