Хокканен Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХокканен Иван

Хокканен Иван

avatar

Место рождения

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

?.02.1884

Дата смерти

?.02.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1884

Отец: Хокконен Яков

Мать: Хокконен Елизавета

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
02.11.1903

Жена: Хокканен Елена (Helena) Тобиасовна / Степановна

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.11.1904

Дочь: Батракова Елизавета

Мать ребёнка: Хокканен Елена (Helena) Тобиасовна / Степановна

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.09.1906

Дочь: Пилли Анна

Мать ребёнка: Хокканен Елена (Helena) Тобиасовна / Степановна

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
31.08.1908

Сын: Хокканен Александр Иванович

Мать ребёнка: Хокканен Елена (Helena) Тобиасовна / Степановна

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.07.1911

Сын: Хокконен Павел Иванович

Мать ребёнка: Хокканен Елена (Helena) Тобиасовна / Степановна

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.07.1913

Дочь: Хокканен Мария

Мать ребёнка: Хокканен Елена (Helena) Тобиасовна / Степановна

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Ранение
28.02.1915 ст.
Речица, Речицкий район, Гомельская область
Ранен пулей в шею под Речицей Должность / звание: ратник лейб-гвардии Воинская часть: Лейб-гвардии Литовский полк Грамотный, женат
Рождение ребёнка
26.06.1915

Дочь: Бонде Екатерина

Мать ребёнка: Хокканен Елена (Helena) Тобиасовна / Степановна

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.04.1918

Сын: Хокконен Николай Иванович

Мать ребёнка: Хокканен Елена (Helena) Тобиасовна / Степановна

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.06.1921

Сын: Хокконен Иван Иванович

Мать ребёнка: Хокканен Елена (Helena) Тобиасовна / Степановна

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хокканен Елена (Helena) Тобиасовна / Степановна

Смерть
?.02.1947
Похороны
05.03.1947
Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close