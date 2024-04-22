Хокканен Иван
Место рождения
Дата рождения?.02.1884
Дата смерти?.02.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1884
Отец: Хокконен Яков
Мать: Хокконен Елизавета
Бракосочетание
02.11.1903
Рождение ребёнка
21.11.1904
Дочь: Батракова Елизавета
Мать ребёнка: Хокканен Елена (Helena) Тобиасовна / Степановна
Рождение ребёнка
29.09.1906
Дочь: Пилли Анна
Мать ребёнка: Хокканен Елена (Helena) Тобиасовна / Степановна
Рождение ребёнка
31.08.1908
Сын: Хокканен Александр Иванович
Мать ребёнка: Хокканен Елена (Helena) Тобиасовна / Степановна
Рождение ребёнка
30.07.1911
Мать ребёнка: Хокканен Елена (Helena) Тобиасовна / Степановна
Рождение ребёнка
26.07.1913
Дочь: Хокканен Мария
Мать ребёнка: Хокканен Елена (Helena) Тобиасовна / Степановна
Ранение
28.02.1915 ст.
Речица, Речицкий район, Гомельская область
Ранен пулей в шею под Речицей Должность / звание: ратник лейб-гвардии Воинская часть: Лейб-гвардии Литовский полк Грамотный, женат
Рождение ребёнка
26.06.1915
Дочь: Бонде Екатерина
Мать ребёнка: Хокканен Елена (Helena) Тобиасовна / Степановна
Рождение ребёнка
24.04.1918
Сын: Хокконен Николай Иванович
Мать ребёнка: Хокканен Елена (Helena) Тобиасовна / Степановна
Рождение ребёнка
10.06.1921
Мать ребёнка: Хокканен Елена (Helena) Тобиасовна / Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.1947
Похороны
05.03.1947