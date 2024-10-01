Хокканен (Härkönen) Елена (Helena) Тобиасовна / Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хокканен (Härkönen) Елена (Helena) Тобиасовна / Степановна

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Место рождения

Горки, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

07.01.1881

Дата смерти

01.05.1943

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1881

Отец: Härkönen Tobias Aleksanterinpoika

Мать: Härkönen (Soikka) Anna Aatamintytär

Горки, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хокканен (Hokkanen) Иван (Johann) Jaakonpoika

Бракосочетание
02.11.1903

Муж: Хокканен (Hokkanen) Иван (Johann) Jaakonpoika

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.11.1904

Дочь: Батракова (Хокконен) Елизавета

Отец ребёнка: Хокканен (Hokkanen) Иван (Johann) Jaakonpoika

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.09.1906

Дочь: Пилли (Хоккконен) Анна

Отец ребёнка: Хокканен (Hokkanen) Иван (Johann) Jaakonpoika

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
31.08.1908

Сын: Хокканен Александр Иванович

Отец ребёнка: Хокканен (Hokkanen) Иван (Johann) Jaakonpoika

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.07.1911

Сын: Хокконен Павел Иванович

Отец ребёнка: Хокканен (Hokkanen) Иван (Johann) Jaakonpoika

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.07.1913

Дочь: Хокканен (Hokkanen) Мария (Maria) Ивановна

Отец ребёнка: Хокканен (Hokkanen) Иван (Johann) Jaakonpoika

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
В 12 часов дня
Рождение ребёнка
26.06.1915

Дочь: Бонде (Хокконен) Екатерина

Отец ребёнка: Хокканен (Hokkanen) Иван (Johann) Jaakonpoika

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.04.1918

Сын: Хокконен Николай Иванович

Отец ребёнка: Хокканен (Hokkanen) Иван (Johann) Jaakonpoika

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.06.1921

Сын: Хокконен Иван Иванович

Отец ребёнка: Хокканен (Hokkanen) Иван (Johann) Jaakonpoika

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
01.05.1943

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