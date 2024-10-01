Хокканен (Härkönen) Елена (Helena) Тобиасовна / Степановна
Место рождения
Дата рождения07.01.1881
Дата смерти01.05.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1881
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
02.11.1903
Рождение ребёнка
21.11.1904
Дочь: Батракова (Хокконен) Елизавета
Отец ребёнка: Хокканен (Hokkanen) Иван (Johann) Jaakonpoika
Рождение ребёнка
29.09.1906
Дочь: Пилли (Хоккконен) Анна
Отец ребёнка: Хокканен (Hokkanen) Иван (Johann) Jaakonpoika
Рождение ребёнка
31.08.1908
Сын: Хокканен Александр Иванович
Отец ребёнка: Хокканен (Hokkanen) Иван (Johann) Jaakonpoika
Рождение ребёнка
30.07.1911
Отец ребёнка: Хокканен (Hokkanen) Иван (Johann) Jaakonpoika
Рождение ребёнка
23.07.1913
Дочь: Хокканен (Hokkanen) Мария (Maria) Ивановна
Отец ребёнка: Хокканен (Hokkanen) Иван (Johann) Jaakonpoika
В 12 часов дня
Рождение ребёнка
26.06.1915
Дочь: Бонде (Хокконен) Екатерина
Отец ребёнка: Хокканен (Hokkanen) Иван (Johann) Jaakonpoika
Рождение ребёнка
24.04.1918
Сын: Хокконен Николай Иванович
Отец ребёнка: Хокканен (Hokkanen) Иван (Johann) Jaakonpoika
Рождение ребёнка
10.06.1921
Отец ребёнка: Хокканен (Hokkanen) Иван (Johann) Jaakonpoika
Смерть
01.05.1943