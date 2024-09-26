Hokkanen Jacob — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиHokkanen Jacob

Hokkanen Jacob

Место рождения

Старосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1890

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Hokkanen Johann

Мать: не указана

Старосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
26.12.1880

Жена: Hokkanen (Nousiainen) Elisabeth

Кобрино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.02.1884

Сын: Хокканен (Hokkanen) Иван (Johann) Jaakonpoika

Мать ребёнка: Hokkanen (Nousiainen) Elisabeth

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Андрияйнен (Хокканен) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Hokkanen (Nousiainen) Elisabeth

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1890
Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.