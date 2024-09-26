Hokkanen Jacob
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1890
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Hokkanen Johann
Мать: не указана
Бракосочетание
26.12.1880
Кобрино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.02.1884
Сын: Хокканен (Hokkanen) Иван (Johann) Jaakonpoika
Мать ребёнка: Hokkanen (Nousiainen) Elisabeth
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Андрияйнен (Хокканен) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Hokkanen (Nousiainen) Elisabeth
Смерть
1890
Похороны
Неизвестно