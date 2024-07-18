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Хокконен Иван Иванович

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Место рождения

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

10.06.1921

Дата смерти

Около 19.07.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1921

Отец: Хокканен (Hokkanen) Иван (Johann) Jaakonpoika

Мать: Хокканен (Härkönen) Елена (Helena) Тобиасовна / Степановна

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Призыв на военную службу
С 27.10.1940
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Пропал без вести (военное)
Около 19.07.1941
По сообщению его брата Хокконен Николая Ивановича, служившего с ним в одной части, Хокконен И.И. погиб в июле 1941 г. в направлении Корписелька, Суо-Ярви. Последнее место службы: 71 сд 52 сп Воинское... Показать все
Смерть
Около 19.07.1941

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