Поляков п.п.гр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляков п.п.гр Яковлевич

Место рождения

Шалово, Шаловская волость, Богородский уезд

Дата рождения

19.11.1824

Дата смерти

19.09.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1824

Отец: Поляков Яков Прохорович

Мать: Полякова (Полякова) Прасковья Андреева

Шалово, Шаловская волость, Богородский уезд
А.Я.выстроил в Знаменском-Губайлове новую церковь после покупки старинной усадьбы с дворцом и парком.Он основал суконную фабрику.,имел фаб
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова (Полякова) Анна Ивановна

До 1850
Работа или профессия
Неизвестно
фабрикант
Место жительства
27.09.1850
Москва, город федерального значения Москва
3 гил. куп., 25, из Богородских купеческих детей
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Полякова - Шмаровина (Полякова) Агриппина Александровна

Мать ребёнка: Полякова (Полякова) Анна Ивановна

Имя уточнять: не Аграфена?
Рождение ребёнка
1853

Сын: Поляков Василий Александрович

Мать ребёнка: Полякова (Полякова) Анна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1856

Сын: Поляков Яков Александрович

Мать ребёнка: Полякова (Полякова) Анна Ивановна

Директор Знаменсккой фабрики.Когда прииезжали Екатерина Алексеевна и К.Д.Бальмонт,он показывал новые корпуса фабрики,школу,больницу.
Работа или профессия
1865
фабрикант
Работа или профессия
1865
В купеческом состоянии (купец 1-й гильдии)
Работа или профессия
1865
Москва, город федерального значения Москва
В купеческом состоянии (купец 1-й гильдии)
Место жительства
1871
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
1871
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
1901
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
1901
Смерть
19.09.1907
Знаменское, Хорошовская волость , Московский уезд
Похороны
После 19.09.1907

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