Поляков п.п.гр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения19.11.1824
Дата смерти19.09.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1824
А.Я.выстроил в Знаменском-Губайлове новую церковь после покупки старинной усадьбы с дворцом и парком.Он основал суконную фабрику.,имел фаб
Бракосочетание
Неизвестно
До 1850
Работа или профессия
Неизвестно
фабрикант
Место жительства
27.09.1850
3 гил. куп., 25, из Богородских купеческих детей
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Полякова - Шмаровина (Полякова) Агриппина Александровна
Мать ребёнка: Полякова (Полякова) Анна Ивановна
Имя уточнять: не Аграфена?
Рождение ребёнка
1853
Сын: Поляков Василий Александрович
Мать ребёнка: Полякова (Полякова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Поляков Яков Александрович
Мать ребёнка: Полякова (Полякова) Анна Ивановна
Директор Знаменсккой фабрики.Когда прииезжали Екатерина Алексеевна и К.Д.Бальмонт,он показывал новые корпуса фабрики,школу,больницу.
Работа или профессия
1865
фабрикант
Работа или профессия
1865
В купеческом состоянии (купец 1-й гильдии)
Работа или профессия
1865
В купеческом состоянии (купец 1-й гильдии)
Место жительства
1871
Место жительства
1871
Место жительства
1901
Место жительства
1901
Смерть
19.09.1907
Знаменское, Хорошовская волость , Московский уезд
Похороны
После 19.09.1907