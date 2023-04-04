Полякова (Полякова) Прасковья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1799
Дата смерти03.12.1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1824
Отец ребёнка: Поляков Яков Прохорович
Шалово, Шаловская волость, Богородский уезд
А.Я.выстроил в Знаменском-Губайлове новую церковь после покупки старинной усадьбы с дворцом и парком.Он основал суконную фабрику.,имел фаб
Смерть
03.12.1840
Похороны
После 03.12.1840