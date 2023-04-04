Полякова (Полякова) Прасковья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолякова (Полякова) Прасковья Андреева

Полякова (Полякова) Прасковья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1799

Дата смерти

03.12.1840

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1824

Сын: Поляков п.п.гр Яковлевич

Отец ребёнка: Поляков Яков Прохорович

Шалово, Шаловская волость, Богородский уезд
А.Я.выстроил в Знаменском-Губайлове новую церковь после покупки старинной усадьбы с дворцом и парком.Он основал суконную фабрику.,имел фаб
Смерть
03.12.1840
Похороны
После 03.12.1840

Мы используем куки для улучшения работы сайта.