Поляков Яков Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1795
Дата смерти14.09.1857
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.10.1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1824
Мать ребёнка: Полякова (Полякова) Прасковья Андреева
Шалово, Шаловская волость, Богородский уезд
А.Я.выстроил в Знаменском-Губайлове новую церковь после покупки старинной усадьбы с дворцом и парком.Он основал суконную фабрику.,имел фаб
Смерть
14.09.1857
Похороны
После 14.09.1857