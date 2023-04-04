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Поляков Яков Прохорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1795

Дата смерти

14.09.1857

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1824

Сын: Поляков п.п.гр Яковлевич

Мать ребёнка: Полякова (Полякова) Прасковья Андреева

Шалово, Шаловская волость, Богородский уезд
А.Я.выстроил в Знаменском-Губайлове новую церковь после покупки старинной усадьбы с дворцом и парком.Он основал суконную фабрику.,имел фаб
Смерть
14.09.1857
Похороны
После 14.09.1857

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