Шалово
Шаловская волость, Богородский уезд (на 1913)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
738Шалово, д. вл.при р. Шаловке.101230115114Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
413. Шалово, деревня бывшая владельческая, при речке Шаловке, дворов 36, жителей 271, волостное правление (уездный город в 10 верстах), 3 лавки, 7 постоялых дворов. В 1 в Показать все
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Шалово 101станция Богородск. 10 70Земское училище, квартира урядника, 2 фабрики: одна ковровая Торгового Дома Мих. Брунова Наследники, при коей больница, другая суконная Торгового Дома А. Тютчева Сыновей, Показать все