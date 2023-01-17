деревня Шалово, деревня Шалово, Шаловская волость, Богородский уезд (на 1913) — Familio

Шалово

Шаловская волость, Богородский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Богородский уезд
738Шалово, д. вл.при р. Шаловке.101230115114
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Богородский уезд, Шаловская волость
413. Шалово, деревня бывшая владельческая, при речке Шаловке, дворов 36, жителей 271, волостное правление (уездный город в 10 верстах), 3 лавки, 7 постоялых дворов. В 1 в Показать все

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Богородский уезд, Шаловская волость
Дер. Шалово 101станция Богородск. 10 70Земское училище, квартира урядника, 2 фабрики: одна ковровая Торгового Дома Мих. Брунова Наследники, при коей больница, другая суконная Торгового Дома А. Тютчева Сыновей, Показать все
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