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Поляков Яков Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Поляков п.п.гр Яковлевич

Мать: Полякова (Полякова) Анна Ивановна

Директор Знаменсккой фабрики.Когда прииезжали Екатерина Алексеевна и К.Д.Бальмонт,он показывал новые корпуса фабрики,школу,больницу.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Полякова (Андреева) (Андреева) Анна (Анета)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Всеволод Яковлевич

Мать ребёнка: Полякова (Андреева) (Андреева) Анна (Анета)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Полякова) Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Полякова (Андреева) (Андреева) Анна (Анета)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Полякова (Андреева) (Андреева) Анна (Анета)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Полякова (Андреева) (Андреева) Анна (Анета)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова (Андреева) (Андреева) Анна (Анета)

Работа или профессия
Неизвестно
Директор Знамнской фабрики (ИП)
Образование
Неизвестно
инж.-техн.
Место жительства
1901
Москва, город федерального значения Москва
Б. Николо-Песковский, соб.д.
Место жительства
1917
Москва, город федерального значения Москва
Б. Николо-Песковский 15
Смерть
1932
Москва, город федерального значения Москва
имел приемного сына Александра Александровича Полкова

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