Поляков Яков Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти1932
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Директор Знаменсккой фабрики.Когда прииезжали Екатерина Алексеевна и К.Д.Бальмонт,он показывал новые корпуса фабрики,школу,больницу.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Полякова (Андреева) (Андреева) Анна (Анета)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Всеволод Яковлевич
Мать ребёнка: Полякова (Андреева) (Андреева) Анна (Анета)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Полякова) Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Полякова (Андреева) (Андреева) Анна (Анета)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Полякова (Андреева) (Андреева) Анна (Анета)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Полякова (Андреева) (Андреева) Анна (Анета)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Директор Знамнской фабрики (ИП)
Образование
Неизвестно
инж.-техн.
Место жительства
1901
Б. Николо-Песковский, соб.д.
Место жительства
1917
Б. Николо-Песковский 15
Смерть
1932
имел приемного сына Александра Александровича Полкова