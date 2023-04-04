Полякова (Полякова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти14.03.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
До 1850
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Полякова - Шмаровина (Полякова) Агриппина Александровна
Отец ребёнка: Поляков п.п.гр Яковлевич
Имя уточнять: не Аграфена?
Рождение ребёнка
1853
Сын: Поляков Василий Александрович
Отец ребёнка: Поляков п.п.гр Яковлевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1856
Сын: Поляков Яков Александрович
Отец ребёнка: Поляков п.п.гр Яковлевич
Директор Знаменсккой фабрики.Когда прииезжали Екатерина Алексеевна и К.Д.Бальмонт,он показывал новые корпуса фабрики,школу,больницу.
Смерть
14.03.1913
Знаменское, Хорошовская волость , Московский уезд
Похороны
Неизвестно