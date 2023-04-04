Полякова (Полякова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Полякова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

14.03.1913

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков п.п.гр Яковлевич

До 1850
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Полякова - Шмаровина (Полякова) Агриппина Александровна

Отец ребёнка: Поляков п.п.гр Яковлевич

Имя уточнять: не Аграфена?
Рождение ребёнка
1853

Сын: Поляков Василий Александрович

Отец ребёнка: Поляков п.п.гр Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1856

Сын: Поляков Яков Александрович

Отец ребёнка: Поляков п.п.гр Яковлевич

Директор Знаменсккой фабрики.Когда прииезжали Екатерина Алексеевна и К.Д.Бальмонт,он показывал новые корпуса фабрики,школу,больницу.
Смерть
14.03.1913
Знаменское, Хорошовская волость , Московский уезд
Похороны
Неизвестно

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