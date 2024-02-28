Гладкова (Гнедова) Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГладкова (Гнедова) Анна Трофимовна

Гладкова (Гнедова) Анна Трофимовна

Место рождения

д.Пешково Ямкинского уезда Московской волости

Дата рождения

23.03.1898

Дата смерти

01.10.1981

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1898

Отец: Гнедов Трофим Иванович

Мать: Гнедова Ксения (Аксинья) Алексеевна

Метрическая книга Богоявленской церкви Богородинска (Ногинск)
Работа или профессия
Неизвестно
ткачиха
Бракосочетание
04.05.1922

Муж: Гладков Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
17.02.1923

Сын: Гладков Павел Федорович

Отец ребёнка: Гладков Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
10.10.1926

Дочь: Скотникова (Гладкова) Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Гладков Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
14.07.1928

Сын: Гладков Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Гладков Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
04.02.1931

Сын: Гладков Константин Фёдорович

Отец ребёнка: Гладков Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
1933

Сын: Гладков Виктор Фёдорович

Отец ребёнка: Гладков Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
23.09.1936

Дочь: Панова (Гладкова) Любовь Фёдоровна

Отец ребёнка: Гладков Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
11.09.1938

Сын: Гладков Геннадий Фёдорович

Отец ребёнка: Гладков Фёдор Васильевич

Запись акта о рождении #19 от 20.09.1938 Пашковский сельский совет Ногинского района Московской области
Рождение ребёнка
04.09.1940

Дочь: Булхова (Гладкова) Зинаида Фёдоровна

Отец ребёнка: Гладков Фёдор Васильевич

Запись акта о рождении #18 от 12.09.1940 Пашковский сельский совет Ногинского района Московской области
Смерть
01.10.1981
Причина смерти: Перетонит, некроз тонкой кишки, Ущемленная правосторонняя паховая грыжа.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.