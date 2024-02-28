Гладкова (Гнедова) Анна Трофимовна
Место рожденияд.Пешково Ямкинского уезда Московской волости
Дата рождения23.03.1898
Дата смерти01.10.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1898
Метрическая книга Богоявленской церкви Богородинска (Ногинск)
Работа или профессия
Неизвестно
ткачиха
Бракосочетание
04.05.1922
Рождение ребёнка
17.02.1923
Отец ребёнка: Гладков Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
10.10.1926
Дочь: Скотникова (Гладкова) Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Гладков Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
14.07.1928
Сын: Гладков Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Гладков Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
04.02.1931
Сын: Гладков Константин Фёдорович
Отец ребёнка: Гладков Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Гладков Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
23.09.1936
Дочь: Панова (Гладкова) Любовь Фёдоровна
Отец ребёнка: Гладков Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
11.09.1938
Сын: Гладков Геннадий Фёдорович
Отец ребёнка: Гладков Фёдор Васильевич
Запись акта о рождении #19 от 20.09.1938 Пашковский сельский совет Ногинского района Московской области
Рождение ребёнка
04.09.1940
Дочь: Булхова (Гладкова) Зинаида Фёдоровна
Отец ребёнка: Гладков Фёдор Васильевич
Запись акта о рождении #18 от 12.09.1940 Пашковский сельский совет Ногинского района Московской области
Смерть
01.10.1981
Причина смерти: Перетонит, некроз тонкой кишки, Ущемленная правосторонняя паховая грыжа.