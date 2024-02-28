Гнедова Ксения (Аксинья) Алексеевна
Место рожденияд.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Дата рождения12.01.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1871
Отец: Алексей Космин
Мать: Екатерина Анисимова
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Двоюродная Сестра Катерина
Отец ребёнка: Гнедов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Двоюродная Сестра Анна
Отец ребёнка: Гнедов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Двоюродная Сестра (Гнедова?) Рая
Отец ребёнка: Гнедов Трофим Иванович
Бракосочетание
16.01.1894
Рождение ребёнка
23.03.1898
Дочь: Гладкова (Гнедова) Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Гнедов Трофим Иванович
Метрическая книга Богоявленской церкви Богородинска (Ногинск)
Рождение ребёнка
15.06.1900
Отец ребёнка: Гнедов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1900
Отец ребёнка: Гнедов Трофим Иванович
Смерть
Неизвестно