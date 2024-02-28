Гнедова Ксения (Аксинья) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнедова Ксения (Аксинья) Алексеевна

Место рождения

д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния

Дата рождения

12.01.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1871

Отец: Алексей Космин

Мать: Екатерина Анисимова

Развод
Неизвестно

Муж: Гнедов Трофим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Двоюродная Сестра Катерина

Отец ребёнка: Гнедов Трофим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Двоюродная Сестра Анна

Отец ребёнка: Гнедов Трофим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Двоюродная Сестра (Гнедова?) Рая

Отец ребёнка: Гнедов Трофим Иванович

Бракосочетание
16.01.1894

Муж: Гнедов Трофим Иванович

Рождение ребёнка
23.03.1898

Дочь: Гладкова (Гнедова) Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Гнедов Трофим Иванович

Метрическая книга Богоявленской церкви Богородинска (Ногинск)
Рождение ребёнка
15.06.1900

Сын: Гнедов Петр Трофимович

Отец ребёнка: Гнедов Трофим Иванович

Рождение ребёнка
15.06.1900

Сын: Гнедов Иван Трофимович

Отец ребёнка: Гнедов Трофим Иванович

Смерть
Неизвестно

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