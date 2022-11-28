Панова (Гладкова) Любовь Фёдоровна
Место рожденияд.Пешково Ногинского района Московской области
Дата рождения23.09.1936
Дата смерти28.11.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1936
Бракосочетание
20.02.1965
Рождение ребёнка
18.11.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панов Валентин Михайлович
Смерть
28.11.2022
Похороны
Неизвестно