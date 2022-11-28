Панова (Гладкова) Любовь Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова (Гладкова) Любовь Фёдоровна

Место рождения

д.Пешково Ногинского района Московской области

Дата рождения

23.09.1936

Дата смерти

28.11.2022

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
23.09.1936

Отец: Гладков Фёдор Васильевич

Мать: Гладкова (Гнедова) Анна Трофимовна

Бракосочетание
20.02.1965

Муж: Панов Валентин Михайлович

Рождение ребёнка
18.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панов Валентин Михайлович

Смерть
28.11.2022
Похороны
Неизвестно

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