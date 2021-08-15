Булхова (Гладкова) Зинаида Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булхова (Гладкова) Зинаида Фёдоровна

Место рождения

д.Пешково Ногинского района Московской области

Дата рождения

04.09.1940

Дата смерти

15.08.2021

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1940

Отец: Гладков Фёдор Васильевич

Мать: Гладкова (Гнедова) Анна Трофимовна

Запись акта о рождении #18 от 12.09.1940 Пашковский сельский совет Ногинского района Московской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булхов Павел Ильич

Бракосочетание
27.02.1971

Муж: Булхов Павел Ильич

Смерть
15.08.2021

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