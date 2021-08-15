Булхова (Гладкова) Зинаида Фёдоровна
Место рожденияд.Пешково Ногинского района Московской области
Дата рождения04.09.1940
Дата смерти15.08.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1940
Запись акта о рождении #18 от 12.09.1940 Пашковский сельский совет Ногинского района Московской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Булхов Павел Ильич
Бракосочетание
27.02.1971
Муж: Булхов Павел Ильич
Смерть
15.08.2021