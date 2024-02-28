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Гнедов Трофим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1873 и 1874

Дата смерти

14.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1873 и 1874

Отец: Гнедов Иван Егоров

Мать: Гнедова Дария Николаевна

Бракосочетание
16.01.1894

Жена: Гнедова Ксения (Аксинья) Алексеевна

Богоявленская церковь г.Богородск Московская область
Рождение ребёнка
23.03.1898

Дочь: Гладкова Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Гнедова Ксения (Аксинья) Алексеевна

д.Пешково Ямкинского уезда Московской волости
Метрическая книга Богоявленской церкви Богородинска (Ногинск)
Рождение ребёнка
15.06.1900

Сын: Гнедов Петр Трофимович

Мать ребёнка: Гнедова Ксения (Аксинья) Алексеевна

Рождение ребёнка
15.06.1900

Сын: Гнедов Иван Трофимович

Мать ребёнка: Гнедова Ксения (Аксинья) Алексеевна

д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
05.02.1911

Сын: Гнедов Алексей Трофимович

Мать ребёнка: Матрена Родионова

Московская область, г.Павлово-Посад
Развод
Неизвестно

Жена: Гнедова Ксения (Аксинья) Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Двоюродная Сестра Катерина

Мать ребёнка: Гнедова Ксения (Аксинья) Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Двоюродная Сестра Анна

Мать ребёнка: Гнедова Ксения (Аксинья) Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Двоюродная Сестра Рая

Мать ребёнка: Гнедова Ксения (Аксинья) Алексеевна

Смерть
14.09.1942
Слободненский ИТЛ
умер в заключении
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