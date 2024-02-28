Гнедов Трофим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1873 и 1874
Дата смерти14.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1873 и 1874
Отец: Гнедов Иван Егоров
Мать: Гнедова Дария Николаевна
Бракосочетание
16.01.1894
Богоявленская церковь г.Богородск Московская область
Рождение ребёнка
23.03.1898
Дочь: Гладкова Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Гнедова Ксения (Аксинья) Алексеевна
д.Пешково Ямкинского уезда Московской волости
Метрическая книга Богоявленской церкви Богородинска (Ногинск)
Рождение ребёнка
15.06.1900
Мать ребёнка: Гнедова Ксения (Аксинья) Алексеевна
Рождение ребёнка
15.06.1900
Мать ребёнка: Гнедова Ксения (Аксинья) Алексеевна
д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
05.02.1911
Сын: Гнедов Алексей Трофимович
Мать ребёнка: Матрена Родионова
Московская область, г.Павлово-Посад
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Двоюродная Сестра Катерина
Мать ребёнка: Гнедова Ксения (Аксинья) Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Двоюродная Сестра Анна
Мать ребёнка: Гнедова Ксения (Аксинья) Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Двоюродная Сестра Рая
Мать ребёнка: Гнедова Ксения (Аксинья) Алексеевна
Смерть
14.09.1942
Слободненский ИТЛ
умер в заключении