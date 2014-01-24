Гладков Константин Фёдорович
Место рожденияд.Пешково Ногинского района Московской области
Дата рождения04.02.1931
Дата смерти24.01.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1931
Бракосочетание
23.05.1958
Рождение ребёнка
08.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гладкова (Пименова) Валентина Захаровна
Рождение ребёнка
27.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гладкова (Пименова) Валентина Захаровна
Смерть
24.01.2014