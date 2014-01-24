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Гладков Константин Фёдорович

Место рождения

д.Пешково Ногинского района Московской области

Дата рождения

04.02.1931

Дата смерти

24.01.2014

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1931

Отец: Гладков Фёдор Васильевич

Мать: Гладкова (Гнедова) Анна Трофимовна

Бракосочетание
23.05.1958

Жена: Гладкова (Пименова) Валентина Захаровна

Рождение ребёнка
08.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гладкова (Пименова) Валентина Захаровна

Рождение ребёнка
27.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гладкова (Пименова) Валентина Захаровна

Смерть
24.01.2014
Похороны
Неизвестно

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