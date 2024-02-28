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Гладков Павел Федорович

Место рождения

д.Пешково

Дата рождения

17.02.1923

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1923

Отец: Гладков Фёдор Васильевич

Мать: Гладкова Анна Трофимовна

д.Пешково
Упоминание
Неизвестно
Добровольцы, ополченцы Ногинского района в Великой Оте­чественной войне (1941-1945) | https://www.bogorodsk-noginsk.ru/articles/dobrovolcy-opolchency-noginskogo-rajona-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1... Показать все
Смерть
1942
Безвести пропал во время ВОВ
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