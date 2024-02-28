Гладков Павел Федорович
Место рожденияд.Пешково
Дата рождения17.02.1923
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1923
Отец: Гладков Фёдор Васильевич
Мать: Гладкова Анна Трофимовна
д.Пешково
Упоминание
Неизвестно
Добровольцы, ополченцы Ногинского района в Великой Отечественной войне (1941-1945) | https://www.bogorodsk-noginsk.ru/articles/dobrovolcy-opolchency-noginskogo-rajona-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1... Показать все
Смерть
1942
Безвести пропал во время ВОВ