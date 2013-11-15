Гладков Александр Фёдорович
Место рожденияд.Пешково Ногинского района Московской области
Дата рождения14.07.1928
Дата смерти15.11.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1928
Бракосочетание
1959
Рождение ребёнка
28.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гладкова (Саксина) Агния Сергеевна
Скрыто настройками приватности
Смерть
15.11.2013
Причина смерти: инсульт
Похороны
Неизвестно