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Гладков Александр Фёдорович

Место рождения

д.Пешково Ногинского района Московской области

Дата рождения

14.07.1928

Дата смерти

15.11.2013

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1928

Отец: Гладков Фёдор Васильевич

Мать: Гладкова (Гнедова) Анна Трофимовна

Бракосочетание
1959

Жена: Гладкова (Саксина) Агния Сергеевна

Рождение ребёнка
28.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гладкова (Саксина) Агния Сергеевна

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Смерть
15.11.2013
Причина смерти: инсульт
Похороны
Неизвестно

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