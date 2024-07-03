Талаев Тимофей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения31.01.1895
Дата смерти24.07.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1895
Отец: Талаев Сергей
Мать: Талаева Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Талаев Иван
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.04.1918
Дочь: Катькало (Талаева) Ирина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.07.1923
Сын: Талаев Илья
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.10.1925
Дочь: Макарова (Талаев) Анна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Федоровка
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Бабина (Талаева) Вера
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.07.1973
Федоровка, Федоровский район
Похороны
Неизвестно
Федоровка, Федоровский район