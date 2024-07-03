Талаев Тимофей Сергеевич 31.01.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТалаев Тимофей Сергеевич

Талаев Тимофей Сергеевич

avatar

Место рождения

Булякай, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

31.01.1895

Дата смерти

24.07.1973

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1895

Отец: Талаев Сергей

Мать: Талаева Авдотья

Булякай, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Талаев Иван

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.04.1918

Дочь: Катькало (Талаева) Ирина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.07.1923

Сын: Талаев Илья

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.10.1925

Дочь: Макарова (Талаев) Анна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Федоровка
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Бабина (Талаева) Вера

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.07.1973
Федоровка, Федоровский район
Похороны
Неизвестно
Федоровка, Федоровский район

Мы используем куки для улучшения работы сайта.