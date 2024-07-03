Талаева (Елисеева) Марфа Макаровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Талаева (Елисеева) Марфа Макаровна

Автор
СМ
Мухина С.

женский, родилась Неизвестно, Федоровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

умерла 10.03.1983, Салават, город Салават, Республика Башкортостан

Отец
Елисеев Макар ПлатоновичОколо 16.01.1872 ст. г.р.
Мать
Елисеева (Шлентова) Анна ВасильевнаОколо 1871 г.р.
Супруги
Талаев Тимофей Сергеевич31.01.1895 г.р.
Дети
Катькало (Талаева) Ирина27.04.1918 г.р.
Талаев Илья28.07.1923 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елисеев Макар Платонович

Мать: Елисеева (Шлентова) Анна Васильевна

Федоровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талаев Тимофей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Талаев Иван

Отец ребёнка: Талаев Тимофей Сергеевич

Рождение ребёнка
27.04.1918

Дочь: Катькало (Талаева) Ирина

Отец ребёнка: Талаев Тимофей Сергеевич

Рождение ребёнка
28.07.1923

Сын: Талаев Илья

Отец ребёнка: Талаев Тимофей Сергеевич

Рождение ребёнка
29.10.1925

Дочь: Макарова (Талаев) Анна

Отец ребёнка: Талаев Тимофей Сергеевич

Федоровка

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Бабина (Талаева) Вера

Отец ребёнка: Талаев Тимофей Сергеевич

Смерть
10.03.1983
Салават, город Салават, Республика Башкортостан

Похороны
12.03.1983
Федоровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

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