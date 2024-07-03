Талаева (Елисеева) Марфа Макаровна
женский, родилась Неизвестно, Федоровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
умерла 10.03.1983, Салават, город Салават, Республика Башкортостан
ОтецЕлисеев Макар ПлатоновичОколо 16.01.1872 ст. г.р.
МатьЕлисеева (Шлентова) Анна ВасильевнаОколо 1871 г.р.
Супруги
Талаев Тимофей Сергеевич31.01.1895 г.р.
Дети
Катькало (Талаева) Ирина27.04.1918 г.р.
Талаев Илья28.07.1923 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Федоровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Талаев Иван
Отец ребёнка: Талаев Тимофей Сергеевич
Рождение ребёнка
27.04.1918
Дочь: Катькало (Талаева) Ирина
Отец ребёнка: Талаев Тимофей Сергеевич
Рождение ребёнка
28.07.1923
Сын: Талаев Илья
Отец ребёнка: Талаев Тимофей Сергеевич
Рождение ребёнка
29.10.1925
Дочь: Макарова (Талаев) Анна
Отец ребёнка: Талаев Тимофей Сергеевич
Федоровка
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Бабина (Талаева) Вера
Отец ребёнка: Талаев Тимофей Сергеевич
Смерть
10.03.1983
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Похороны
12.03.1983
Федоровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан