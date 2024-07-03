Елисеева (Шлентова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиОколо 1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елисеев Макар Платонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабина (Елисеева) Марюка
Отец ребёнка: Елисеев Макар Платонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горшечникова (Елисеева) Ольга
Отец ребёнка: Елисеев Макар Платонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пьянзина (Елисеева) Мария
Отец ребёнка: Елисеев Макар Платонович
Рождение ребёнка
07.01.1904
Дочь: Чугунова (Елисеева) Анна
Отец ребёнка: Елисеев Макар Платонович
с. Федоровка, Федоровский район
Рождение ребёнка
10.10.1909
Дочь: Большеглазова (Елисеева) Прасковья
Отец ребёнка: Елисеев Макар Платонович
Рождение ребёнка
20.07.1917
Отец ребёнка: Елисеев Макар Платонович
Смерть
Около 1948