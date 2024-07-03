Елисеева (Шлентова) Анна Васильевна Около 1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Елисеева (Шлентова) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Около 1948

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Шлентов Василий Иванович

Мать: Шлентова Феодосия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елисеев Макар Платонович

Федоровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Макар Платонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабина (Елисеева) Марюка

Отец ребёнка: Елисеев Макар Платонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горшечникова (Елисеева) Ольга

Отец ребёнка: Елисеев Макар Платонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пьянзина (Елисеева) Мария

Отец ребёнка: Елисеев Макар Платонович

Рождение ребёнка
07.01.1904

Дочь: Чугунова (Елисеева) Анна

Отец ребёнка: Елисеев Макар Платонович

с. Федоровка, Федоровский район
Рождение ребёнка
10.10.1909

Дочь: Большеглазова (Елисеева) Прасковья

Отец ребёнка: Елисеев Макар Платонович

Рождение ребёнка
20.07.1917

Сын: Елисеев Илья Макарович

Отец ребёнка: Елисеев Макар Платонович

Федоровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Около 1948

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